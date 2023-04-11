У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

У покинутій будівлі на вулиці Каруни, 1 волонтери облаштували житло для близько 300 вимушених переселенців.

Про це повідомив Олексій Образцов, дніпровський архітектор.

За його словами, наступним кроком повинно бути забезпечення мешканців якісними умовами проживання. А для цього будівлю, територію перед нею та, в майбутньому, сквер треба довести до ладу.

Разом це повинно перетворитись у можливість для покращення важкого становища людей та цієї занедбаної території міста, – зазначив архітектор.

Він також показав проєктну пропозицію, як може виглядати цей простір.

Згідно з запропонованим проєктом, тут пропонують звести ще одну двоповерхову будівлю.

Зазначимо, сама будівля була збудована 1925 року. До Другої світової війни тут розміщувалася районна рада Амур-Нижньодніпровського району. Пізніше тут було Дніпропетровське артучилище, відділення Українського державного інституту мінеральних ресурсів тощо. З 2022 року тут поселилися переселенці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: