У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Про це повідомив Олексій Образцов, дніпровський архітектор.
За його словами, наступним кроком повинно бути забезпечення мешканців якісними умовами проживання. А для цього будівлю, територію перед нею та, в майбутньому, сквер треба довести до ладу.
Разом це повинно перетворитись у можливість для покращення важкого становища людей та цієї занедбаної території міста, – зазначив архітектор.
Він також показав проєктну пропозицію, як може виглядати цей простір.
Згідно з запропонованим проєктом, тут пропонують звести ще одну двоповерхову будівлю.
Зазначимо, сама будівля була збудована 1925 року. До Другої світової війни тут розміщувалася районна рада Амур-Нижньодніпровського району. Пізніше тут було Дніпропетровське артучилище, відділення Українського державного інституту мінеральних ресурсів тощо. З 2022 року тут поселилися переселенці.
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