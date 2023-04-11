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  • У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Сьогодні 18:23
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У покинутій будівлі на вулиці Каруни, 1 волонтери облаштували житло для близько 300 вимушених переселенців.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Про це повідомив Олексій Образцов, дніпровський архітектор.

За його словами, наступним кроком повинно бути забезпечення мешканців якісними умовами проживання. А для цього будівлю, територію перед нею та, в майбутньому, сквер треба довести до ладу.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Разом це повинно перетворитись у можливість для покращення важкого становища людей та цієї занедбаної території міста, – зазначив архітектор.

Він також показав проєктну пропозицію, як може виглядати цей простір.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Згідно з запропонованим проєктом, тут пропонують звести ще одну двоповерхову будівлю.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

Зазначимо, сама будівля була збудована 1925 року. До Другої світової війни тут розміщувалася районна рада Амур-Нижньодніпровського району. Пізніше тут було Дніпропетровське артучилище, відділення Українського державного інституту мінеральних ресурсів тощо. З 2022 року тут поселилися переселенці.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенці

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Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі хочуть реконструювати покинуту будівлю на Каруни, де зараз живуть вимушені переселенціРусский

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