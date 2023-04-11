Побил и лег отдыхать: на Днепропетровщине мужчина забил сожительницу до смерти

Во время семейной ссоры мужчина нанес женщине травмы, в результате которых она умерла.

9 апреля в одной из квартир в Каменском между сожителями произошла ссора. 38-летний мужчина избил 51-летнюю женщину, после чего лег отдыхать. Когда злоумышленник проснулся, то увидел, что женщина умерла.

Подозреваемый рассказал соседке о смерти сожительницы, она вызвала полицию.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Мужчину задержали.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ссора двух пенсионеров закончилась убийством.

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