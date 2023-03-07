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  • В Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции

В Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции

Сегодня 10:14
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Сегодня, 7 марта, на территории ЖК "РиверПарк", что на улице Набережная Победы, под колесами авто нашли гранату.

Новости Днепра про В Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции

Сообщение о находке поступило на линию «102» около 7:30.

Как нам сообщили в полиции, сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты, кинологи.

Все обстоятельства выясняются.

Новости Днепра про В Днепре на территории одного из ЖК под колесами авто нашли гранату: комментарий полиции

Внимание: если вы увидели подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Никопольском районе в доме взорвалась граната: один человек погиб, другой – в тяжелом состоянии. Также читайте: в Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции.

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