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  • У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції

У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції

Сьогодні 10:14
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Сьогодні, 7 березня, на території ЖК "РіверПарк", що на вулиці Набережна Перемоги, під колесами авто знайшли гранату.

Новости Днепра про У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції

Повідомлення про знахідку надійшло на лінію “102” близько 7:30.

Як нам повідомили у поліції, зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти, кінологи.

Усі обставини з’ясовуються.

Новости Днепра про У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції

Увага: якщо побачили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” або “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані. Також читайте: у Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліціїУкраїнська

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