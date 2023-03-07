У Дніпрі на території одного із ЖК під колесами авто знайшли гранату: коментар поліції

Повідомлення про знахідку надійшло на лінію “102” близько 7:30.
Як нам повідомили у поліції, зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти, кінологи.
Усі обставини з’ясовуються.
Увага: якщо побачили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінії “101” або “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані. Також читайте: у Дніпрі біля облдержадміністрації знайшли гранату: коментар поліції.
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