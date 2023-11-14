В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)

Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!

В Днепре на Сичеславской Набережной горожане заметили загадочный чемодан с головами. Не торопитесь вызывать полицию – они не человеческие, а от манекенов.

Скорее всего, это примеры причесок, которые делают в барбершопе, возле которого и стоит этот чемодан. А может быть, это декорация, которая осталась после Хэллоуина.

Хотя издалека выглядит немного жутко!

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров.

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