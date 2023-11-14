У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)

У Дніпрі на Січеславській Набережній містяни помітили загадковий чемодан з головами. Не поспішайте викликати поліцію – вони не людські, а від манекенів.
Найімовірніше, це приклади зачісок, які роблять у барбершопі, біля якого і стоїть цей чемодан. А можливо, це декорація, яка залишилася після Геловіну.
Хоча здалеку виглядає трішки моторошно!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів.
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