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  • У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)

У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)

Сьогодні 18:30
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Поліцію викликати не треба - голови від манекенів!

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)

У Дніпрі на Січеславській Набережній містяни помітили загадковий чемодан з головами. Не поспішайте викликати поліцію – вони не людські, а від манекенів.

Найімовірніше, це приклади зачісок, які роблять у барбершопі, біля якого і стоїть цей чемодан. А можливо, це декорація, яка залишилася після Геловіну.

Хоча здалеку виглядає трішки моторошно!

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра посеред вулиці помітили кущі помідорів.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили загадковий чемодан з головами (ФОТО)Русский

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