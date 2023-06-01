В Днепре на Сичеславской Набережной произошла ужасная авария: собирается пробка

Будьте осторожны за рулем!

Сегодня, 1 июня, в Днепре на Сичеславской Набережной, в районе Фестивального причала, произошла ужасная авария.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Информации о самом происшествии и пострадавших пока нет, но на этом участке дороги собирается огромная пробка.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали: Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось.

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