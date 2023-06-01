В исторический музей в Днепре передали уникальные артефакты, которым тысячи лет

Все они станут частью коллекции музея.

Как сообщили в историческом музее имени Яворницкого, археологи передали им артефакты, найденные при раскопках кургана в Подгородном.

Раскопками занималась Днепровская археологическая экспедиция. Кувшины и другие артефакты датируются еще бронзовым веком.

Учитывая большой интерес общественности к исследованиям археологов, музей берет на себя моральное обязательство как можно быстрее продемонстрировать артефакты широкой публике в рамках выставочной работы. А достижения Днепровской археологической экспедиции при раскопках курганной группы в с. Баловку вы уже сейчас можете увидеть на выставке в нашем музее, — отметили в музее.

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