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  • Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Сегодня 22:00
просмотров

Вблизи ресторана Confetti на Победе произошло ДТП.

Новости Днепра про Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Машина в ужасающем состоянии.
 
На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

Новости Днепра про Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Новости Днепра про Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Новости Днепра про Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

Новости Днепра про Страшное ДТП в Днепре: на жилмассиве Победа от автомобиля почти ничего не осталось

 

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