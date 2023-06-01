Нардеп из Днепра отказался говорить по-украински в прямом эфире и вербально «напал» на ведущего

Нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.

Во время прямого включения Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык и вербально «напал» на журналиста, который попросил его это сделать. Всё произошло в эфире телеканала Киев 24.

Темой разговора был закон об установлении Дня памяти над нацизмом. Бужанский был едва ли не единственным нардепом, отказавшимся голосовать за этот законопроект. Об этом народный избранник рассказал в своем телеграмм-канале. Именно поэтому ведущий хотел лично спросить о причинах такого поступка.

В начале разговора журналист поздоровался с нардепом выражением «Слава Украине», но Бужанский проигнорировал это обращение. Затем ведущий начал разговор, но политик отвечал на русском. Поэтому журналист попросил его перейти на украинский.

Нардеп достаточно резко отказался это делать, аргументируя это решение тем, что он якобы может «говорить так, как ему удобно». Бужанский начал ссылаться на Конституцию и статью, где указано, что государственный язык — украинский, но государство гарантирует свободу и развитие других языков, поэтому он может говорить по-русски, ведь его все зрители понимают.

Отметим, что согласно украинскому законодательству чиновники и народные депутаты должны говорить по-украински, когда они выполняют свои обязанности и общаются с избирателями/СМИ. После этого между ведущим и Бужанским началась словесная перепалка, в ходе которой нардеп достаточно резко высказывался в сторону журналиста, а затем просто отключился из «зума» и ушел. Перед этим он отметил, что «ему не о чем говорить».

Полная версия разговора в видео:

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