С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушения

Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

С утра они бьют по Никопольщине – сначала досталось Марганецкой громаде, потом – самому Никополю.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, в городе есть пострадавшие. Ранены мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, повреждены пятиэтажка, частный жилой дом, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Обследование территорий продолжается.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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