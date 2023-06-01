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С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушения

Сегодня 12:13
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Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.

Новости Днепра про С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушения

С утра они бьют по Никопольщине – сначала досталось Марганецкой громаде, потом – самому Никополю.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, в городе есть пострадавшие. Ранены мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, повреждены пятиэтажка, частный жилой дом, автомобиль, линия электропередач и газопровод.

Обследование территорий продолжается.

Новости Днепра про С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушения

Новости Днепра про С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушения

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушенияУкраїнська Новости Днепра про С утра враг бьет по Никопольщине: есть пострадавшие и разрушенияРусский

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