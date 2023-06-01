У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається затор

Сьогодні, 1 червня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, в районі Фестивального причалу, сталася жахлива аварія.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Інформації щодо самої події і постраждалих поки немає, але на цій ділянці дороги збирається величезний затор.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали: Страшна ДТП в Дніпрі: на жилмасиві Перемоги від автівки майже нічого не залишилось.
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