У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається затор

Будьте обережні за кермом!

Сьогодні, 1 червня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, в районі Фестивального причалу, сталася жахлива аварія.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформації щодо самої події і постраждалих поки немає, але на цій ділянці дороги збирається величезний затор.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали: Страшна ДТП в Дніпрі: на жилмасиві Перемоги від автівки майже нічого не залишилось.

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