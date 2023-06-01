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  • У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається затор

У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається затор

Сьогодні 15:27
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Будьте обережні за кермом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається затор

Сьогодні, 1 червня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, в районі Фестивального причалу, сталася жахлива аварія.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформації щодо самої події і постраждалих поки немає, але на цій ділянці дороги збирається величезний затор.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали: Страшна ДТП в Дніпрі: на жилмасиві Перемоги від автівки майже нічого не залишилось. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається заторУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній сталася жахлива аварія: збирається заторРусский

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