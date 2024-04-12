В Днепре на свадьбе возле РАГСа слышали взрыв: что известно

Получилась "зажигательная" свадьба.

Сегодня, 12 апреля, в Днепре на свадьбе возле Чечеловского районного отдела РАГС слышали взрыв.

По словам очевидцев, сначала раздался взрыв, после — появился густой дым. На месте происшествия до сих пор видны «черные следы».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info спикер Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что, по предварительной информации, горела дымовая шашка. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО).

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