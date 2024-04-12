В Днепре на полтора месяца раньше расцвела сирень

В Днепре вот-вот расцветет сирень.

В этом году все естественные процессы несутся безумными темпами. Из-за аномального апрельского тепла уже расцвели тюльпаны, успели «сгореть» абрикосы, а на очереди цветение сирени, которая должна была радовать нас в конце мая.

В частности, куст, который вот-вот покроется фиолетовыми цветами, заметили жители ж/м Северный.

Вот – вот расцветет сирень на Северном. В начале апреля я такого еще не видел, потому что в предыдущие годы он расцветал почти на последний звонок в конце мая. Все меняется, с такими погодными качелями, с букетом сирени будем скоро приветствовать друзей на Новый год, — пишут местные жители в тг-канале.

Обычно сирень распускается к концу мая, когда дети завершают обучение в школе. Однако в этом году первые цветы появились на кустах в начале апреля. Такое явление можно объяснить аномально теплой зимой и весной, поэтому все естественные процессы сдвинулись на месяц, а то и два раньше.

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