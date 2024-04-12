«Откачивали» сразу две бригады «скорой»: в Днепре мужчина смертельно отравился алкоголем

Мужчину удалось довезти в больницу живым, но на следующий день он скончался.

Случай тяжкого отравления алкоголем произошел в Днепре.

На днях на Днепровскую станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов – мужчина 30 лет без сознания, регулярно употреблял алкоголь. Бригада «скорой» за считанные минуты добралась до пациента, но тот уже был в коме с признаками тяжелого алкогольного отравления.

Немедленно начато оказание экстренной медицинской помощи со срочной госпитализацией, во время которой у больного произошла внезапная остановка кровообращения, – рассказывает врач Виктор Пальчинский.

Медикам удалось реанимировать пострадавшего. У мужчины возобновилось кровообращение, но на помощь позвали специализированную бригаду интенсивной терапии и реанимации.

Однако во время транспортировки в больницу у пациента снова внезапно остановилось кровообращение. После девяти минут реанимации сердце удалось запустить. Мужчина был в тяжелом состоянии, поэтому его немедленно госпитализировали в ближайшее реанимационное отделение.

В больницу пациента довезли живым, впрочем, несмотря на все усилия врачей, днепрянин скончался на следующий день.

К сожалению, утром, от тяжелого отравления с последующим токсическим воздействием алкоголя на мозг, пострадавший скончался, – рассказал врач.

Медики призывают вести здоровый образ жизни и не перебирать с алкоголем, потому что это может привести к летальным исходам.

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