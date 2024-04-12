У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомо

Вийшло запальне весілля.

Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі на весіллі біля Чечелівського районного відділу ДРАЦС чули вибух.

За словами очевидців, спочатку пролунав вибух, після – з’явився густий дим. На місці події досі видно “чорні сліди”.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що, за попередньою інформацією, горіла димова шашка. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на території ГЗК раптово здійнявся великий вихор (ВІДЕО).

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