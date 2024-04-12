Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомо

Сьогодні 14:26
просмотров

Вийшло запальне весілля.
Новости Днепра про У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомо

Фото умовне.

Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі на весіллі біля Чечелівського районного відділу ДРАЦС чули вибух.

За словами очевидців, спочатку пролунав вибух, після – з’явився густий дим. На місці події досі видно “чорні сліди”.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомо

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що, за попередньою інформацією, горіла димова шашка. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі на території ГЗК раптово здійнявся великий вихор (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на весіллі біля ДРАЦСу чули вибух: що відомоУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кам’янському жінка збиралася перереєструвати авто, а виявилося, що його шукає Інтерпол
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:20
    У Кам’янському жінка збиралася перереєструвати авто, а виявилося, що його шукає Інтерпол

    Неприємний "сюрприз" чекав на жінку, яка прийшла до Сервісного центру…

    Сотні людей “прочісують” територію: у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    Сотні людей “прочісують” територію: у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку

    У Підгородному тривають пошуки зниклої 13-річної дівчини.

    Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

    На безоплатний протез мають право абсолютно всі українці, не лише…

    Намагався нажитися на переселенцях: мера Новомосковська Рєзніка взяли під варту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    Намагався нажитися на переселенцях: мера Новомосковська Рєзніка взяли під варту

    Мера Новомосковська, якого підозрюють у хабарі, взяли під варту.

    Наверх