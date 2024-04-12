Сотні людей “прочісують” територію: у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку

У Підгородному тривають пошуки зниклої 13-річної дівчини.

У Підгородному тривають пошуки зниклої 13-річної дівчини. До пошуків залучили понад 100 людей – правоохоронців, волонтерів, кінологів та місцевих жителів.

13-річна Марина Волошко 11 квітня близько 17.00 вийшла зі спортивної секції у Підгородному та додому не повернулася. Дівчину згодом оголосили в розшук, позаяк на дзвінки вона не відповідала.

Дитину шукали усю ніч. За допомогою квадрокоптера фахівці з повітря обстежили навколишню територію, пошуковці перевірили недобудови, кладовища, берегову територію.

На жаль, дівчинку поки не знайшли. Пошукова операція триває.

Прикмети Марини: Зріст 155 см, худорлявої статури, коротке русе волосся (каре), сірі очі.

Була одягнена: Чорно-білий спортивний костюм, білі кросівки. З собою мала чорно-бузковий рюкзак.

Згодом у поліції повідомили, що дівчинка після тренування переодяглася у чорний топ, чорні короткі шорти, довгі чорні рукавиці, взула білі кросівки. Наразі пошукова операція продовжується.

Потрібна допомога.

Якщо ви знаєте, де може перебувати дівчина – повідомте за номерами: 0 (96) 884 83 94, 102.

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