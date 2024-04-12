Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сотні людей “прочісують” територію: у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку

Сотні людей “прочісують” територію: у Підгородному досі шукають зниклу 13-річну дівчинку

Сьогодні 13:44
просмотров

У Підгородному тривають пошуки зниклої 13-річної дівчини.

Новости Днепра про Сотні людей

У Підгородному тривають пошуки зниклої 13-річної дівчини. До пошуків залучили понад 100 людей – правоохоронців, волонтерів, кінологів та місцевих жителів. 

13-річна Марина Волошко 11 квітня близько 17.00 вийшла зі спортивної секції у Підгородному та додому не повернулася. Дівчину згодом оголосили в розшук, позаяк на дзвінки вона не відповідала.

Дитину шукали усю ніч. За допомогою квадрокоптера фахівці з повітря обстежили навколишню територію, пошуковці перевірили недобудови, кладовища, берегову територію. 

На жаль, дівчинку поки не знайшли. Пошукова операція триває. 

Прикмети Марини: Зріст 155 см, худорлявої статури, коротке русе волосся (каре), сірі очі.

Була одягнена: Чорно-білий спортивний костюм, білі кросівки. З собою мала чорно-бузковий рюкзак.

Згодом у поліції повідомили, що дівчинка після тренування переодяглася у чорний топ, чорні короткі шорти, довгі чорні рукавиці, взула білі кросівки. Наразі пошукова операція продовжується.

Новости Днепра про Сотні людей

Потрібна допомога.

Якщо ви знаєте, де може перебувати дівчина – повідомте за номерами: 0 (96) 884 83 94, 102.

Читайте також:

Новости Днепра про Сотні людей Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

    На безоплатний протез мають право абсолютно всі українці, не лише…

    Намагався нажитися на переселенцях: мера Новомосковська Рєзніка взяли під варту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:14
    Намагався нажитися на переселенцях: мера Новомосковська Рєзніка взяли під варту

    Мера Новомосковська, якого підозрюють у хабарі, взяли під варту.

    Незвичайна історія старовинного будинку біля ЦУМу у Дніпрі: від комуналки до ТЦ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:31
    Незвичайна історія старовинного будинку біля ЦУМу у Дніпрі: від комуналки до ТЦ

    Навпроти ЦУМу в Дніпрі знаходиться невелика стара триповерхова будівля. Їй…

    У Дніпрі проводять рейди: кого шукають
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:55
    У Дніпрі проводять рейди: кого шукають

    Черговий рейд провели 11 квітня.

    Наверх