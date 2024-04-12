Сотни людей «прочесывают» территорию: в Подгородном до сих пор ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Подгородном продолжаются поиски пропавшей 13-летней девушки.

В Подгородном продолжаются поиски пропавшей 13-летней девушки. В поисках привлекли более 100 человек — правоохранителей, волонтеров, кинологов и местных жителей.

13-летняя Марина Волошко 11 апреля около 17.00 вышла из спортивной секции в Подгородном и домой не вернулась. Девушку впоследствии объявили в розыск, поскольку на звонки она не отвечала и родители не знают, где их дочь.

Ребенка искали всю ночь. С помощью квадрокоптера специалисты по воздуху обследовали окружающую территорию, а правоохранители проверили недострои, кладбища, береговую территорию.

К сожалению, девочку пока не нашли. Поисковая операция продолжается.

Приметы Марины: Рост 155 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы (каре), серые глаза.

Была одета: Черно-белый спортивный костюм, белые кроссовки. С собой имела черно-сиреневый рюкзак.

Позже выяснилось, что девочка после тренировки переоделась в черный топ, черные короткие шорты, длинные черные перчатки, обула белые кроссовки. В настоящее время поисковая операция продолжается.

Нужна помощь.

Если вы знаете, где может находиться девушка, сообщите по номерам: 0 (96) 884 83 94, 102.

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