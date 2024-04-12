У Дніпрі на півтора місяця раніше розквітнув бузок

У Дніпрі от-от розквітне бузок.

Цьогоріч всі природні процеси несуться шаленими темпами. Через аномальне квітневе тепло вже розквітнули тюльпани, встигли “згоріти” абрикоси, а на черзі цвітіння бузку, який мав би радувати нас наприкінці травня.

Зокрема, кущ, який ось-ось вкриється фіолетовим цвітом помітили жителі ж/м Північний.

Ось – ось розцвіте бузок на Північному. На початку квітня я такого ще не бачив, бо в попередні роки він розцвітав майже на останній дзвоник у кінці травня. Все міняється, з такими погодними гойдалками, з букетом бузку будемо скоро вітати друзів на Новий рік, – пишуть місцеві жителі у тг-каналі.

Зазвичай бузок розпускається під кінець травня, коли діти завершують навчання в школі. Однак цьогоріч перші квіти з’явилися на кущах на початку квітня. Таке явище можна пояснити аномально теплою зимою та весною, тому всі природні процеси здвинулися на місяць, а то і два раніше.

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