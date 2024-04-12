Намагався нажитися на переселенцях: мера Новомосковська Рєзніка взяли під варту

Міському голові Новомосковська, що на Дніпропетровщині, Сергію Рєзніку обрали запобіжний захід, повідомляє Суспільне.
Посадовця взяли під варту з можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень.
Сергія Рєзніка затримали 9 квітня. Як повідомили в ДБР, мер та його секретар намагалися нажитися на переселенцях. Посадовці просили 30 тисяч доларів у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців у недобудованій школі, яка стоїть закинутою ще з 90-х.
Рєзнік за винагороду обіцяв винести питання про передання в оренду недобудованої школи на сесію міськради та вплинути на депутатів, аби ті проголосували за це рішення.
Меру та секретарю повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України). Вона передбачає покарання — до 12 років з конфіскацією майна.
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