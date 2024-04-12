Яке українське місто першим з’єднають євроколією з Європою

Будівництво такої колії дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Україною та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Першим обласним центром України, який буде з’єднано євроколією з Європою, став Ужгород.

Про це повідомив Денис Шмигаль, прем‘єр-міністр України.

За його словами, на Закарпатті днями започаткували проєкт будівництва європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС. Будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які «Укрзалізниця» отримала в межах програми Connecting Europe Facility, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що у найближчому майбутньому планується за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців.

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