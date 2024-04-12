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У Кривому Розі на території ГЗК раптово здійнявся великий вихор (ВІДЕО)

Сьогодні 12:31
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У Кривому Розі бачили "торнадо".

Новости Днепра про У Кривому Розі на території ГЗК раптово здійнявся великий вихор (ВІДЕО)

Торнадо пронісся на Північному ГЗК у Кривому Розі. 

Це природне явище стало справжньою несподіванкою для працівників підприємства, які побачивши чорний вихор, який раптово виник на території ГЗК, почали знімати його на камеру. 

Смерчі є звичайним атмосферним явищем, але доволі небезпечним. Великі вихори, які зносять все на своєму шляху називають торнадо, однак на території України їх виникнення малоймовірне. 

Вихори виникають, коли повітряна маса волога і тепла, і відбувається утворення купчастих дощових хмар. В Україні смерчі найчастіше утворюються над морем, але швидко вщухають, не доходячи до суші. 

Для появи смерчу на вулиці повинна бути досить висока температура, але іноді вони можуть виникати і при 20 градусах. 11 квітня в Кривому Розі повітря прогрілося до +26 тож утворення вихору не є чимось унікальним. 

Втім, зважаючи на те, що в момент появи вихору світило сонце та не було грозових хмар, виникнення смерчу було несподіваним. 

Відео: тг-каналНа часі

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