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В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)

Сегодня 12:31
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В Кривом Роге видели "торнадо".

Новости Днепра про В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)

Торнадо пронесся на Северном ГОКе в Кривом Роге.

Это природное явление стало настоящей неожиданностью для работников предприятия, которые увидев внезапно возникший на территории ГОКа черный вихрь, начали снимать его на камеру.

Смерчи являются обычным атмосферным явлением, но довольно опасным. Большие вихри, которые сносят все на своем пути, называют торнадо, однако на территории Украины их возникновение маловероятно.

Вихри возникают, когда воздушная масса влажная и теплая, и происходит образование кучевых дождевых облаков. В Украине смерчи чаще образуются над морем, но быстро утихают, не доходя до суши.

Для появления смерча на улице должна быть достаточно высокая температура, но иногда они могут возникать и при 20 градусах. 11 апреля в Кривом Роге воздух прогрелся до +26, поэтому образование вихря не является чем-то уникальным.

Впрочем, учитывая, что в момент появления вихря светило солнце и не было грозовых туч, возникновение смерча было неожиданным.

Відео: тг-канал «На часі«

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Новости Днепра про В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)Русский

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