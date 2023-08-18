В Днепре на стихийном рынке продают сало, кишащее червями

Днепрянка Виктория пожаловалась на некачественное сало, кишащее червями. Его женщина приобрела на остановке Довгиш, расположенной в АНД-районе.
По словам горожанки, сало она приобрела у женщины, торгующей между цветочным магазином и разливайкой. С виду оно было свежим и качественным, однако когда Виктория начала готовить — увидела выползавших из мяса червей.
В качестве доказательства женщина добавила видео.
В комментариях защищают продавщицу и говорят, что у нее всегда все свежее и качественное.
Сколько я покупала у этой женщины, как вы написали, всегда было все хорошо и свежее. Это лето и нам тоже, просто надо присматриваться, что покупаем, — отметила днепрянка.
Заметим, что такие стихийные рынки небезопасны. Да, можно найти добропорядочных продавцов, однако товар из рук никто не проверяет и не отвечает за его качество.
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