У Дніпрі на стихійному ринку продають сало, яке кишить черв’яками

Дніпрянка Вікторія поскаржилася на неякісне сало, яке кишіло черв’яками. Його жінка придбала на зупинці Довгиш, що розташована в АНД-районі.
За словами містянки, сало вона придбала у жіночки, яка торгує між квітковим магазином та розливайкою. На вигляд воно було свіжим та якісним, проте коли Вікторія почала готувати – побачила черв’яків, що виповзали з м’яса.
Як доказ жінка додала відео.
Водночас в коментарях захищають продавчиню і кажуть, що в неї завжди все свіже та якісне.
Скільки я купувала у цієї жіночки, як Ви написали, завжди було все добре і свіже. Це літо і нам теж, просто треба придивлятись що купуємо, – зазначила дніпрянка.
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