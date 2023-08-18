У Дніпрі на стихійному ринку продають сало, яке кишить черв’яками

Дніпрянка Вікторія поскаржилася на неякісне сало, яке кишіло черв’яками. Його жінка придбала на зупинці Довгиш, що розташована в АНД-районі.

За словами містянки, сало вона придбала у жіночки, яка торгує між квітковим магазином та розливайкою. На вигляд воно було свіжим та якісним, проте коли Вікторія почала готувати – побачила черв’яків, що виповзали з м’яса.

Як доказ жінка додала відео.