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У Дніпрі на стихійному ринку продають сало, яке кишить черв’яками

Сьогодні 15:01
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Замість смачної вечері дніпрянка отримала огидний "сюрприз".

Новости Днепра про У Дніпрі на стихійному ринку продають сало, яке кишить черв'яками

Дніпрянка Вікторія поскаржилася на неякісне сало, яке кишіло черв’яками. Його жінка придбала на зупинці Довгиш, що розташована в АНД-районі. 

За словами містянки, сало вона придбала у жіночки, яка торгує між квітковим магазином та розливайкою. На вигляд воно було свіжим та якісним, проте коли Вікторія почала готувати – побачила черв’яків, що виповзали з м’яса. 

Як доказ жінка додала відео.  

 
 
 

Водночас в коментарях захищають продавчиню і кажуть, що в неї завжди все свіже та якісне. 

Скільки я купувала у цієї жіночки, як Ви написали, завжди було все добре і свіже. Це літо і нам теж, просто треба придивлятись що купуємо, – зазначила дніпрянка. 
 
Зауважимо, що такі стихійні ринки небезпечні. Так, можна знайти доброчесних продавців, проте товар з рук ніхто не перевіряє та не відповідає за його якість.
 

Новости Днепра про У Дніпрі на стихійному ринку продають сало, яке кишить черв'яками

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