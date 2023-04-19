В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись мотоцикл и легковушка: собирается пробка

Там столкнулись мотоцикл и легковушка.
Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Пока нет информации о пострадавших. Но на этом участке дороги, в направлении Центрального моста, собирается пробка.
Поэтому будьте внимательны во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине возле дома загорелся ВАЗ: пожар тушили 8 спасателей (ФОТО).
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