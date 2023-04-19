В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись мотоцикл и легковушка: собирается пробка

Сегодня, 19 апреля, в Днепре на перекрестке просп. Слобожанского и ул. С. Ковалевской произошла авария.

Там столкнулись мотоцикл и легковушка.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Пока нет информации о пострадавших. Но на этом участке дороги, в направлении Центрального моста, собирается пробка.

Поэтому будьте внимательны во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине возле дома загорелся ВАЗ: пожар тушили 8 спасателей (ФОТО).

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