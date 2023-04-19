У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися мотоцикл та легковик: збирається затор

Сьогодні, 19 квітня, у Дніпрі на перехресті просп. Слобожанського та вул. С. Ковалевської сталася аварія.

Там зіткнулися мотоцикл та легковик.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі Дніпра.

Щодо постраждалих поки інформації немає. Але на цій ділянці дороги, у напрямку Центрального моста, збирається затор.

Тому будьте уважні під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО).

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