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  • У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися мотоцикл та легковик: збирається затор

У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися мотоцикл та легковик: збирається затор

Сьогодні 13:47
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Сьогодні, 19 квітня, у Дніпрі на перехресті просп. Слобожанського та вул. С. Ковалевської сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися мотоцикл та легковик: збирається затор

Там зіткнулися мотоцикл та легковик.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі Дніпра.

Щодо постраждалих поки інформації немає. Але на цій ділянці дороги, у напрямку Центрального моста, збирається затор.

Тому будьте уважні під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині біля будинку спалахнув ВАЗ: пожежу гасили 8 рятувальників (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіткнулися мотоцикл та легковик: збирається заторУкраїнська

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