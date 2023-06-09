В Днепре на Слобожанском проспекте сломалась фура: движение затруднено

Будьте внимательны!

Сегодня, 9 июня, на перекрестке проспекта Слобожанский и улицы Старочумацкая (Байкальская) сломалась фура.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Поэтому на проспекте в направлении Подгородного затруднено движение.

Как быстро удастся отремонтировать грузовик – неизвестно, поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре планируют запретить движение грузовиков: где именно и почему.

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