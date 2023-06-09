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Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: что известно

Сегодня 09:30
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Сегодня, 9 июня, россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине из Каспия, запустив 6 ракет. 4 из них сбили силы ПВО, 2 – наши защитники из ПВК «Схід» над Днепропетрощиной.

Новости Днепра про Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: что известно

Кроме того, сбили вражеский беспилотник, сообщает глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Обломки упали в Новомосковском районе. В результате падения обломков изуродовано два жилых дома, авто, газопровод, забор.

Люди не пострадали.

В других районах области ночь прошла спокойно.

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Новости Днепра про Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: что известноРусский

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