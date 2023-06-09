Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: что известно

Кроме того, сбили вражеский беспилотник, сообщает глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
Обломки упали в Новомосковском районе. В результате падения обломков изуродовано два жилых дома, авто, газопровод, забор.
Люди не пострадали.
В других районах области ночь прошла спокойно.
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