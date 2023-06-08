Когда-то размещались библиотека и спортивный зал: как выглядит единственный католический храм в Днепре (ФОТО)

На проспекте Яворницкого, 91 расположился единственный католический храм Днепра – Костел Святого Иосифа. У него очень давняя и интересная история.
Так, храм был построен в 1877 году в неоготическом стиле на средства польской громады (проект Бродницкого в переработке Меркулова). Рядом были построены жилой дом и школа для католической громады.
В 1900-х годах храм был расширен боковыми двухъярусными нефами и пристройкой в алтарной части.
В 1928 году костел был закрыт. В советское время здесь размещались стеклянная мастерская, выставочный зал, библиотека, спортивный зал, управление спортивных лотерей.
В 2009 году после 10-летней судебной тяжбы здание вернули католической громаде. Старейший храм региона реконструировали – за три года он был восстановлен в первозданном виде.
Кроме того, на стенах были обнаружены следы росписи латинскими текстами и фресками. Их планируют восстановить!
Источник: Фейсбук-сообщество «ДНЕПР». Фото: @lilia_dolgoli.
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