В Днепре планируют запретить движение грузовиков: где именно и почему

В Днепре планируют запретить движение грузового транспорта в одной из частей города.

Речь идет о поселке Мирное, что в Шевченковском районе.

Запрет хотят ввести из-за разрушения дорожного покрытия в результате движения грузового транспорта, а также для упорядочения движения автотранспорта.

Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского городского совета.

КП «Транспортная инфраструктура города» должно разработать обновленную схему организации дорожного движения. Круглосуточный контроль соблюдения запрета должна вести патрульная полиция.

Следует отметить, что исполком еще не утвердил это решение, поэтому оно пока не вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности.

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