В Днепре планируют запретить движение грузовиков: где именно и почему

Речь идет о поселке Мирное, что в Шевченковском районе.
Запрет хотят ввести из-за разрушения дорожного покрытия в результате движения грузового транспорта, а также для упорядочения движения автотранспорта.
Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского городского совета.
КП «Транспортная инфраструктура города» должно разработать обновленную схему организации дорожного движения. Круглосуточный контроль соблюдения запрета должна вести патрульная полиция.
Следует отметить, что исполком еще не утвердил это решение, поэтому оно пока не вступило в силу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в пятницу два трамвая временно изменят маршрут: подробности.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Важно!
В среду, 7 июня, в Синельниково произошел ужасающий случай.
В соседней Полтавской области второй раз за месяц произошло землетрясение.
Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.
Сегодня, 9 июня, россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине из Каспия, запустив 6 ракет. 4 из них сбили силы ПВО, 2 – наши защитники из ПВК «Схід» над Днепропетрощиной.
В Днепре на улице Коробова загорелось одноэтажное заброшенное здание.
В Днепропетровской области в реке Волчья утонул 16-летний подросток.
В Херсонской области вода отступила на 6 см и сейчас держится на уровне 5,55 м.
Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.
В Днепре 9 июня изменится движение трамваев №18 и №19.
Зонт сегодня не понадобится!
В Уманском районе зафиксировали два попадания российских ракет.
Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 18 человек, один человек - погиб.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!