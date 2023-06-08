На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев

Как сообщили в Киберполиции, житель Днепропетровщины взламывал учетные записи украинцев.
Для этого он создал вирусную программу, которая давала ему доступ к аккаунтам веб-ресурсов украинских торговых и рекламных компаний.
Хакером оказался 25-летний житель Новомосковска. Во время обысков у него дома, правоохранители изъяли технику, обнаружили вредоносное программное обеспечение и скомпрометированную информацию более 5 тысяч аккаунтов среди граждан Украины.
Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения).
Хакеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.
В Киберполиции напоминают, как уберечь свои данные от злоумышленников:
— использовать сложные пароли при пользовании вебресурсами;
— При возможности всегда пользоваться функцией двухфакторной аутентификации
— не хранить пароли в доступных другим лицам местах
— Не загружать программные средства или файлы из неизвестных источников
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