На Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев

В Новомосковске задержали хакера.

Как сообщили в Киберполиции, житель Днепропетровщины взламывал учетные записи украинцев.

Для этого он создал вирусную программу, которая давала ему доступ к аккаунтам веб-ресурсов украинских торговых и рекламных компаний.

Хакером оказался 25-летний житель Новомосковска. Во время обысков у него дома, правоохранители изъяли технику, обнаружили вредоносное программное обеспечение и скомпрометированную информацию более 5 тысяч аккаунтов среди граждан Украины.

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенных во время действия военного положения).

Хакеру может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Как уберечься от хакеров

В Киберполиции напоминают, как уберечь свои данные от злоумышленников:

— использовать сложные пароли при пользовании вебресурсами;

— При возможности всегда пользоваться функцией двухфакторной аутентификации

— не хранить пароли в доступных другим лицам местах

— Не загружать программные средства или файлы из неизвестных источников