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У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено

Сьогодні 11:14
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено

Сьогодні, 9 червня, на перехресті проспекту Слобожанський та вулиці Старочумацька (Байкальська) зламалася фура.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Через це на проспекті у напрямку Підгородного ускладнено рух.

Як швидко вдасться відремонтувати вантажівку – невідомо, тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладненоРусский

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