У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено

Сьогодні, 9 червня, на перехресті проспекту Слобожанський та вулиці Старочумацька (Байкальська) зламалася фура.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Через це на проспекті у напрямку Підгородного ускладнено рух.
Як швидко вдасться відремонтувати вантажівку – невідомо, тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому.
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