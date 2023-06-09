У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено

Будьте уважні!

Сьогодні, 9 червня, на перехресті проспекту Слобожанський та вулиці Старочумацька (Байкальська) зламалася фура.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Через це на проспекті у напрямку Підгородного ускладнено рух.

Як швидко вдасться відремонтувати вантажівку – невідомо, тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому.

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