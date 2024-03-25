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  • В Днепре на Слобожанском по проезжей части гулял обнаженный мужчина: что говорят в полиции

В Днепре на Слобожанском по проезжей части гулял обнаженный мужчина: что говорят в полиции

Сегодня 13:14
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Мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском по проезжей части гулял обнаженный мужчина: что говорят в полиции

Сегодня, 25 марта, в Днепре на Слобожанском проспекте «гулял» обнаженный мужчина. Он ходил по проезжей части между полосами движения. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

На место происшествия днепряне вызвали правоохранителей.

Как сообщили журналисту dnepr.info в патрульной полиции, инспекторы, прибыв, обнаружили указанного мужчину. Кто-то из горожан дал ему одежду, ведь до этого мужчина был совсем обнажен.

40-летний днепрянин находился в неадекватном состоянии. Он рассказал патрульным, что выбросил свою одежду в яму, так как ему показалось, что его кусают мухи. Во время дальнейшего разговора горожанин продолжал говорить ерунду и утверждать, что его до сих пор что-то кусает.

Правоохранители вызвали на место медиков, мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске пьяный мужчина сообщил в полицию об «убийстве», которого не было.

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