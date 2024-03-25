Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Слобожанському по проїзній частині гуляв оголений чоловік: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Слобожанському по проїзній частині гуляв оголений чоловік: що кажуть у поліції

Сьогодні 13:14
просмотров

Чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському по проїзній частині гуляв оголений чоловік: що кажуть у поліції

Сьогодні, 25 березня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті “гуляв” оголений чоловік. Він ходив по проїзній частині між смугами руху. За словами очевидців, чоловік був напідпитку.

На місце події дніпряни викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту dnepr.info у патрульній поліції, інспектори, прибувши, виявили вказаного чоловіка. Хтось із містян дав йому одяг, адже до цього чоловік був зовсім оголений.

40-річний дніпрянин знаходився в неадекватному стані. Він розповів патрульним, що викинув свій одяг в яму, так як йому здалося, що його кусають мухи. Під час подальшої розмови містянин продовжував говорити нісенітниці та стверджувати, що його досі щось кусає.

Правоохоронці викликали на місце медиків, чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському по проїзній частині гуляв оголений чоловік: що кажуть у поліціїУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    Катували та вбивали: у Дніпрі довічне отримали учасники банди, які відбирали житло у пенсіонерів

    У Дніпрі судили банду, яка забирала квартири у пенсіонерів.

    Як виглядали перші McDonald’s у Дніпрі: клоуни та гамбургер за 2 грн (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:49
    Як виглядали перші McDonald’s у Дніпрі: клоуни та гамбургер за 2 грн (ФОТО)

    Найперший McDonald's було відкрито в Україні наприкінці травня 1997 року…

    Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 73-річну жінку

    Потрібна ваша допомога!

    У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    У Дніпрі крадії кабелю ховалися від патрульних за деревами

    Чолов'яги, які вкрали кабель, намагалися сховатися від патрульних за деревами.

    Наверх