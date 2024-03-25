У Дніпрі на Слобожанському по проїзній частині гуляв оголений чоловік: що кажуть у поліції

Чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні.

Сьогодні, 25 березня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті “гуляв” оголений чоловік. Він ходив по проїзній частині між смугами руху. За словами очевидців, чоловік був напідпитку.

На місце події дніпряни викликали правоохоронців.

Як повідомили журналісту dnepr.info у патрульній поліції, інспектори, прибувши, виявили вказаного чоловіка. Хтось із містян дав йому одяг, адже до цього чоловік був зовсім оголений.

40-річний дніпрянин знаходився в неадекватному стані. Він розповів патрульним, що викинув свій одяг в яму, так як йому здалося, що його кусають мухи. Під час подальшої розмови містянин продовжував говорити нісенітниці та стверджувати, що його досі щось кусає.

Правоохоронці викликали на місце медиків, чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську п’яний чоловік повідомив до поліції про «вбивство», якого не було.

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