В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)

Сегодня рано утром на улице Евгения Сердюкова произошел пожар - там горела баня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:52.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Возгорание локализовали в 06:34 и ликвидировали в 07:02. Огонь уничтожил отделку стен, крышу и перекрытие, а также повредил входную дверь бани.

Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что сильный пожар охватил частный жилой дом в Кривом Роге ночью 31 мая.

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