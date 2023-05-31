В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:52.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Возгорание локализовали в 06:34 и ликвидировали в 07:02. Огонь уничтожил отделку стен, крышу и перекрытие, а также повредил входную дверь бани.
Общая площадь пожара составила 12 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что сильный пожар охватил частный жилой дом в Кривом Роге ночью 31 мая.
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