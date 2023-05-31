В пригороде Днепра новорожденных щенков выбросили в реку

Малыша нашли неравнодушные горожане.

Как рассказали очевидцы, они пришли на пикник к реке. Вдруг девушка услышала какой-то писк. Сначала она подумала, что это утки, а потом оказалось, что в камышах на воде дрейфует картонная коробка, где лежали четверо щенков. Парень сразу поплыл спасать громко визжащих животных.

По словам девушки, они были маленькие, и, вероятно, только недавно родились, ведь еще не открыли глаза. Все четверо малышей остались невредимыми. Они живут со своими спасателями, которые покормили их молоком, но щенков хотят отдать в заботливые руки.

Кто хочет завести себе маленького пушистого друга, звоните. Телефон: 073 940 76 93», – отметила девушка.

Напомним, ранее на Днепропетровщине спасли друзей по несчастью — собачку и ежика, которые вместе свалились в глубокую яму.

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