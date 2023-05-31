Сильный пожар охватил частный жилой дом в Кривом Роге ночью 31 мая

Ночной пожар уничтожил частный жилой дом в Кривом Роге.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 00:42 на линию «101» сообщили о пожаре в частном доме на улице Мицкевича в Терновском районе города. На место оперативно направились два дежурных отделения спасателей.

На момент прибытия чрезвычайников огонь уже выбивался из крыши одноэтажного дома. Сотрудники ГСЧС попали внутрь жилья и приступили к ликвидации пожара.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредили крышу вместе с перекрытием на площади 54 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 02:23.

В результате происшествия никто не пострадал.

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