На Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 55-летнего Виктора Фомина.
29 мая в 12:30 мужчина вышел с места жительства на улице Киевская в селе Маевка и не вернулся. Пока его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.
Был одет: спортивный костюм цвета хаки, синие шлепки.
Важно: мужчина нуждается в медицинской помощи!
Если вы видели Виктора или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (068) 777-01-12.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре исчез 24-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи.
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