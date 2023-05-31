На Днепропетровщине разыскивают 55-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 55-летнего Виктора Фомина.

29 мая в 12:30 мужчина вышел с места жительства на улице Киевская в селе Маевка и не вернулся. Пока его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: спортивный костюм цвета хаки, синие шлепки.

Важно: мужчина нуждается в медицинской помощи!

Если вы видели Виктора или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номеру: (068) 777-01-12.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре исчез 24-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи.

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