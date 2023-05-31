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У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Сьогодні 12:58
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Сьогодні рано-вранці на вулиці Євгенія Сердюкова сталася пожежа - там горіла лазня.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 05:52.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Займання локалізували о 06:34 та ліквідували о 07:02. Вогонь знищив оздоблення стін, дах та перекриття, а також пошкодив вхідні двері лазні.

Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)Українська

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