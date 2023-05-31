У Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію «101» надійшов о 05:52.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Займання локалізували о 06:34 та ліквідували о 07:02. Вогонь знищив оздоблення стін, дах та перекриття, а також пошкодив вхідні двері лазні.
Загальна площа пожежі склала 12 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі.
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