В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно

Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.

Сегодня, 5 декабря, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого образовалось огромное «озеро».

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, прорвало трубу водоснабжения. На месте коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.

Будут ли ограничивать подачу воды в дома, расположенные рядом, пока не сообщали!

Обновлено в 10:30: в КП «Днепрводоканал» сообщили, что в связи с проведением аварийных работ на просп. Д. Яворницкого, 102 прекращено водоснабжение:

просп. Д. Яворницкого, 102, 104, 106, 108,

площади Вокзальная.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горели два авто, дом и огромное складское помещение (ФОТО, ВИДЕО).

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