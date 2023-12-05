В Днепре на проспекте Яворницкого образовалось огромное «озеро»: что известно

Сегодня, 5 декабря, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого образовалось огромное «озеро».
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Как выяснилось, прорвало трубу водоснабжения. На месте коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.
Будут ли ограничивать подачу воды в дома, расположенные рядом, пока не сообщали!
Обновлено в 10:30: в КП «Днепрводоканал» сообщили, что в связи с проведением аварийных работ на просп. Д. Яворницкого, 102 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью горели два авто, дом и огромное складское помещение (ФОТО, ВИДЕО).
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.
В Днепре пытаются понять зачем в одном из районов установили…
Беднягу пришлось освобождать спасателям.
В Днепре не будут называть улицы именем генерала Валерия Залужного,…
В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.
Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют открыть аэропорт "Борисполь" еще до окончания войны.
Нужна ваша помощь!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре пытаются понять зачем в одном из районов установили башню.
Беднягу пришлось освобождать спасателям.
В Днепре не будут называть улицы именем генерала Валерия Залужного, несмотря на просьбы некоторых горожан.
В Раде обсуждают нововведения по мобилизации и демобилизации.
В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.
Уже второй раз за день.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!