В Днепре на проспекте Яворницкого обнаружили труп: комментарий полиции

Личность мужчины устанавливается.

Вчера, 25 марта, в Днепре на тротуаре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Владимира Вернадского обнаружили тело мужчины. На место происшествия вызвали полицию и скорую. По словам очевидцев, рядом с мужчиной были пакеты с неизвестным веществом.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по этому поводу в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что по предварительной информации, на теле мужчины не обнаружено телесных повреждений, его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Личность устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина погиб под колесами трамвая.

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