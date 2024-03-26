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У Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліції

Сьогодні 09:30
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Особу чоловіка встановлюють.
Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліції

Фото “Інформатор”.

Учора, 25 березня, у Дніпрі на тротуарі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Володимира Вернадського виявили тіло чоловіка. На місце події викликали поліцію та швидку. За словами очевидців, поруч з чоловіком були пакети з невідомою речовиною.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що за попередньою інформацією, на тілі чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Особа встановлюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліціїУкраїнська

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