У Дніпрі на проспекті Яворницького виявили труп: коментар поліції

Особу чоловіка встановлюють.

Учора, 25 березня, у Дніпрі на тротуарі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Володимира Вернадського виявили тіло чоловіка. На місце події викликали поліцію та швидку. За словами очевидців, поруч з чоловіком були пакети з невідомою речовиною.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що за попередньою інформацією, на тілі чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень, його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Особа встановлюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая.

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