У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

Попередньо, чоловіку було 44 роки.

Учора ввечері, 25 березня, у Дніпрі на вулиці Каруни, поруч з вулицею Конотопською (колишня Ростовська), сталася аварія – там чоловік потрапив під колеса трамвая №6. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, чоловіку було 44 роки. Він перебігав дорогу до залізничної колії і у цей момент він і потрапив під колеса трамвая.

На місце події викликали правоохоронців. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі BMW злетів у кювет та перекинувся: водія затисло в авто.

Читайте також:

Українська

Автор: