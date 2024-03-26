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У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

Сьогодні 09:01
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Попередньо, чоловіку було 44 роки.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамвая

Учора ввечері, 25 березня, у Дніпрі на вулиці Каруни, поруч з вулицею Конотопською (колишня Ростовська), сталася аварія – там чоловік потрапив під колеса трамвая №6. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, чоловіку було 44 роки. Він перебігав дорогу до залізничної колії і у цей момент він і потрапив під колеса трамвая.

На місце події викликали правоохоронців. Вони і будуть з’ясовувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі BMW злетів у кювет та перекинувся: водія затисло в авто.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік загинув під колесами трамваяУкраїнська

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