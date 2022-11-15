В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО)

В Днепре на проспекте Героев заметили необычное авто - Барби-мобиль.

Об этом сообщает dnepr.info.

На самом деле эта маленькая розовая машина — это Lichi Fulu MK1 — китайский электромобиль легкого класса.

По размерам он меньше чем Smart, однако имеет 4 сиденья.

Купить такой Барби-мобиль можно за 115 тысяч гривен. Правда, пробег будет не нулевой, а 5000 км.

Напомним, ранее мы писали, что на Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой.

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