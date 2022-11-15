В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО) 

Об этом сообщает dnepr.info.
На самом деле эта маленькая розовая машина — это Lichi Fulu MK1 — китайский электромобиль легкого класса.
По размерам он меньше чем Smart, однако имеет 4 сиденья.
Купить такой Барби-мобиль можно за 115 тысяч гривен. Правда, пробег будет не нулевой, а 5000 км.
Напомним, ранее мы писали, что на Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой.
Читайте также:
Автор:
В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они…
Сегодня, 15 ноября, на проспекте Поля нашли тело полуобнаженного мужчины.
В Днепре спасают избитого живодерами щенка.
В Днепре сегодня, 15 ноября, некоторые жители остались без воды.
Срочно найти работу в Днепре возможно, если соискатель обладает одной из самых «ходовых» сейчас специальностей и имеет опыт труда в своей сфере. Больше всего в Днепре ищут специалистов рабочих специальностей. На сайте по поиску работы вакансий в данной категории насчитывается…
Сейчас на Днепропетровщине и в некоторых других областях Украины объявлена воздушная тревога!
Вчера в Каменском в одной из комнат общежития, которое расположено на проспекте Аношкина, 148, раздался взрыв.
Служба безопасности начала уголовное производство по факту исполнения в Киево-Печерской Лавре пророссийских песен.
В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они длятся дольше, чем заявлено поставщиком электроэнергии. Как при таком отключении света сохранить качество продуктов их холодильника – рекомендации собирали журналисты dnepr.info.
Сегодня, 15 ноября, на проспекте Поля нашли тело полуобнаженного мужчины.
В Днепре спасают избитого живодерами щенка.
В Днепре сегодня, 15 ноября, некоторые жители остались без воды.
По состоянию на 15 ноября 2022 года на Земле проживает 8 миллиардов человек.
Вчера, 14 ноября, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили, что на улице в одном нижнем белье находится ребенок.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!