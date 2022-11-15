Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95: Вилкул и Лукашук предупредили об опасности

Граждан призывают пройти в укрытие, ведь враг запустил ракеты.
Об этом сообщают Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога, и Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине неизвестны. Не пренебрегайте безопасностью! – заявил Вилкул.
По словам Лукашука, ориентировочное время подлета вражеских ракет – 14.15-14.30.
Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета – 14:15–14:30. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах, – написал председатель Днепропетровского областного совета.
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