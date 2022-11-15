Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95: Вилкул и Лукашук предупредили об опасности

Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета – 14:15–14:30. Цели пока неизвестны. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах, – написал председатель Днепропетровского областного совета.

По словам Лукашука, ориентировочное время подлета вражеских ракет – 14.15-14.30.

Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 с Ту-95 из района волгоград-астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине неизвестны. Не пренебрегайте безопасностью! – заявил Вилкул.

Об этом сообщают Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога, и Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Граждан призывают пройти в укрытие, ведь враг запустил ракеты.

Сейчас на Днепропетровщине и в некоторых других областях Украины объявлена ​​воздушная тревога!

В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стреляет по детям из…

На одной из оставленных позиций российских оккупантов в Херсонской области…

В субботу мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам и…

Лайфхак: как сохранить продукты в холодильнике, если отключили электричество В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они длятся дольше, чем заявлено поставщиком электроэнергии. Как при таком отключении света сохранить качество продуктов их холодильника – рекомендации собирали журналисты dnepr.info. просмотров

Число людей на Земле достигло 8 миллиардов, — ООН По состоянию на 15 ноября 2022 года на Земле проживает 8 миллиардов человек. просмотров

В Днепре обнаружили 6 детей, живущих в полной антисанитарии Вчера, 14 ноября, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили, что на улице в одном нижнем белье находится ребенок. 1 просмотров

В Днепре отпустили под домашний арест водителя, сбившего на Баррикадной двух мужчин Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии. 0 просмотров