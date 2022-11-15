У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Героїв помітили незвичайне авто – Барбі-мобіль.

Про це повідомляє dnepr.info.

Насправді ця маленька рожева машина – це Lichi Fulu MK1 — китайський електромобіль легкого класу.

За розмірами він менший за Smart, проте має 4 сидіння.

Придбати такий Барбі-мобіль можна за 115 тисяч гривень. Щоправда, пробіг буде не нульовим, а 5000 км.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою.

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