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У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)

Сьогодні 15:42
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У Дніпрі на проспекті Героїв помітили незвичайне авто – Барбі-мобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)

Про це повідомляє dnepr.info.

Насправді ця маленька рожева машина – це Lichi Fulu MK1 — китайський електромобіль легкого класу.

За розмірами він менший за Smart, проте має 4 сидіння.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)

Придбати такий Барбі-мобіль можна за 115 тисяч гривень. Щоправда, пробіг буде не нульовим, а 5000 км.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Слобожанському проспекті у Дніпрі 10 припаркованих автівок облили кислотою.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили Барбі-мобіль (ФОТО)Русский

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