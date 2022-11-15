Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все тело

Об истории песика рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
По словам Ольги, к ней в приют попал щенок, которого сильно избили. Около двух суток животное в таком состоянии пробыло на холоде. Песик маленький, размером не больше котенка. Кто именно поиздевался над пушистиком — неизвестно.
Сейчас он в клинике, у Бонуса проблемы с лапами, он не может самостоятельно ходить в туалет, а из-за переломов конечностей передвигается с проблемами. Поможет щенку операция. По словам ветеринаров, без хирургического вмешательства Бонус не сможет выжить.
К сожалению, операции очень дорогие. По предварительным подсчетам, уже сейчас нужно заплатить 20 тысяч гривен. А после этого Бонуса ждет реабилитация.
Щенок до сих пор верит людям, хотя с ним так жестоко обошлись. Если у вас есть возможность помочь Бонусу, сделать это можно по реквизитам ниже.
NSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Читайте також:
Яна Юхименко
Автор:
В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они…
Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого…
В Укрзализныце рассказали новые подробности скандала с военным, которого выгнали…
Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия…
Служба безопасности начала уголовное производство по факту исполнения в Киево-Печерской Лавре пророссийских песен.
В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Иногда они длятся дольше, чем заявлено поставщиком электроэнергии. Как при таком отключении света сохранить качество продуктов их холодильника – рекомендации собирали журналисты dnepr.info.
По состоянию на 15 ноября 2022 года на Земле проживает 8 миллиардов человек.
Вчера, 14 ноября, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили, что на улице в одном нижнем белье находится ребенок.
В ВСУ не подтвердили деоккупацию Кинбурнской косы и Олешек.
Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии.
В Укрзализныце рассказали новые подробности скандала с военным, которого выгнали из-за "плохого запаха".
Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время, они ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
8 ноября, защищая независимость Украины, погиб военный из Днепропетровской области Александр Воронцов. Он получил ранения при участии в боевых действиях под поселком Клебан-Бык.
Ночью 15 ноября Никопольский район снова попал под вражеский прицел. «Градами» и тяжелой артиллерией обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!