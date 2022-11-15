Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все тело

В Днепре спасают избитого живодерами щенка.

Об истории песика рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней в приют попал щенок, которого сильно избили. Около двух суток животное в таком состоянии пробыло на холоде. Песик маленький, размером не больше котенка. Кто именно поиздевался над пушистиком — неизвестно.

Сейчас он в клинике, у Бонуса проблемы с лапами, он не может самостоятельно ходить в туалет, а из-за переломов конечностей передвигается с проблемами. Поможет щенку операция. По словам ветеринаров, без хирургического вмешательства Бонус не сможет выжить.

К сожалению, операции очень дорогие. По предварительным подсчетам, уже сейчас нужно заплатить 20 тысяч гривен. А после этого Бонуса ждет реабилитация.

Щенок до сих пор верит людям, хотя с ним так жестоко обошлись. Если у вас есть возможность помочь Бонусу, сделать это можно по реквизитам ниже.