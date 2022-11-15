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Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все тело

Сегодня 12:29
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В Днепре спасают избитого живодерами щенка.

Новости Днепра про Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все тело

Об истории песика рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

По словам Ольги, к ней в приют попал щенок, которого сильно избили. Около двух суток животное в таком состоянии пробыло на холоде. Песик маленький, размером не больше котенка. Кто именно поиздевался над пушистиком — неизвестно.

Сейчас он в клинике, у Бонуса проблемы с лапами, он не может самостоятельно ходить в туалет, а из-за переломов конечностей передвигается с проблемами. Поможет щенку операция. По словам ветеринаров, без хирургического вмешательства Бонус не сможет выжить.

К сожалению, операции очень дорогие. По предварительным подсчетам, уже сейчас нужно заплатить 20 тысяч гривен. А после этого Бонуса ждет реабилитация.

Щенок до сих пор верит людям, хотя с ним так жестоко обошлись. Если у вас есть возможность помочь Бонусу, сделать это можно по реквизитам ниже.

NSTAGRAM міні-притулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСІ СОЦМЕРЕЖІ, РЕКВІЗИТИ МІНІ-ПРИТУЛКУ/ФОНДУ
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal  [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

«Благотворительная помощь для пёсика Бонуса»
 

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Новости Днепра про Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все телоУкраїнська Новости Днепра про Попал в руки садистов: в Днепре спасают щенка, у которого побито все телоРусский

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