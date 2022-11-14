На Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой

Об этом сообщает один из владельцев автомобиля Алексей.
По словам мужчины, это не первый раз.
На место происшествия была вызвана полиция. Удалось ли установить вандала, неизвестно. Владельцы автомобилей также не имеют никаких предположений относительно того, кто мог бы это сделать.
Источник: ИІнформатор
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