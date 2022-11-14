На Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой

На место происшествия была вызвана полиция. Удалось ли установить вандала, неизвестно. Владельцы автомобилей также не имеют никаких предположений относительно того, кто мог бы это сделать.

По словам мужчины, это не первый раз.

Об этом сообщает один из владельцев автомобиля Алексей.

Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили, что кто-то изуродовал их автомобили. 10 машин были облиты кислотой ночью.

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