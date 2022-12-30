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В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено

Сегодня 17:51
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Сегодня, 30 декабря, на жилом массиве Победа произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено

Там на проспекте Героев недалеко от ТЦ «Гермес» столкнулись Mitsubishi Pajero и Renault.

Об этом сообщает Dnepr.info.

На место происшествия уже прибыли правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Но движение на этом участке дороги временно затруднено.

Учитывайте эту информацию.

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Новости Днепра про В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затрудненоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затрудненоРусский

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