В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено

Но движение на этом участке дороги временно затруднено.

На место происшествия уже прибыли правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Там на проспекте Героев недалеко от ТЦ «Гермес» столкнулись Mitsubishi Pajero и Renault.

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