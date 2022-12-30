В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено

Там на проспекте Героев недалеко от ТЦ «Гермес» столкнулись Mitsubishi Pajero и Renault.
Об этом сообщает Dnepr.info.
На место происшествия уже прибыли правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.
Но движение на этом участке дороги временно затруднено.
Учитывайте эту информацию.
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